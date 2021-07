Bairros da zona Norte terão falta de água nesta quinta-feira

A Águas de Manaus informa que vai realizar um serviço programado nesta quinta-feira (29), na zona Norte de Manaus. A ação faz parte do pacote de obras do programa “+ ÁGUAS”, que está implantando uma série de melhorias no abastecimento de água da cidade.

Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, o sistema hidráulico Mundo Novo será paralisado temporariamente entre 4h e 10h. Com isso, alguns bairros da região podem apresentar oscilações de abastecimento.

São eles: Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Terra Nova 3, Vila da Barra, Santa Etelvina, loteamento Vera Cruz, Comunidade Vista Alegre, Manauara 1 e 2 e Conjunto Carlos Braga. A previsão é que a água comece a retornar gradativamente assim que os trabalhos forem concluídos, com a normalização completa ao longo da quinta-feira.

A Águas de Manaus orienta os moradores dos bairros a fazer o uso consciente e se possível, reservar água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, WhatsApp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

