Avião voa por 13 horas com um grande buraco na fuselagem

AUSTRÁLIA — Um Airbus A380 da Emirates Airline voou por 13 horas com um grande buraco na fuselagem. O problema só foi descoberto após o pouso na Austrália, visto que o avião não indicou nenhuma anomalia em voo.

Um grande buraco foi encontrado na fuselagem do A380 (A6-EVK) que realizou o voo EK430, procedente de Dubai (DXB), nos Emirados Árabes, com destino a Brisbane (BNE), na Austrália, na manhã de ontem (1º).

Veja o vídeo da aeronave danificada da Emirates, divulgada pelo canal Prashant AviationTrip, no YouTube:

A suspeita é de que o pneu estourou durante a decolagem em Dubai, fazendo com que os detritos danificassem o compartimento do trem de pouso, gerando o buraco. O A380 em questão está em operação desde dezembro de 2019, sendo um dos mais novos da Emirates, e deveria fazer um voo de retorno ainda hoje (2).

Normalmente, as aeronaves da Emirates passam cerca de 24 horas em Brisbane antes de voltarem para Dubai. Por conta do incidente, a aeronave que está cumprindo o voo EK430 (A6-EVG) deste sábado (2) voltará aos Emirados Árabes Unidos cerca de três horas depois do pouso, em substituição ao A6-EVK.

As autoridades da Austrália, assim como representantes da Emirates e da Airbus, vão investigar quais as causas do incidente.

Fonte: AERO