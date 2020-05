Avião monomotor cai em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu em um barranco ao lado do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião monomotor tinha acabado de iniciar a decolagem quando houve uma pane mecânica e ele caiu em uma mata ao lado da pista de decolagem

Duas pessoas estavam no veículo e não se feriram. “Foi necessária a realização de um pouso forçado imediato. A aeronave então, pousou improvisadamente, rodou na pista e atingiu a vegetação dentro do aeroporto”, explicaram os bombeiros.

O avião ficou em um barranco e precisou ser estabilizado pelos bombeiros. A perícia técnica é aguardada no local.

Acidentes recorrentes

Carlos Alberto de Freitas, de 76 anos, já perdeu as contas de quantos aviões já viu cair nas imediações do Aeroporto Carlos Prates. Morador da região desde que nasceu, ele disse que, dessa vez, só ouviu o barulho e viu as movimentações. “Mas eu já escapei de um acidente.porque o piloto conseguiu manobrar antes de cair em cima de mim, já ajudei a tirar duas pessoas de aeronaves que caíram”, conta Freitas.

Por volta das 8h, o engenheiro Cesar Borges estava tomando café da manhã, quando ouviu um barulho. A aeronave caiu a 50 metros da casa dele.”Eu já contei cinco acidentes em 14 anos. Eles tinham falado que se caísse mais um, fecharam o aeroporto, mas eu acho que só fecharão daqui 150 anos, conta Borges.

Daniela Ceribelli estava na laje da casa dela, brincando com o neto, quando ouviu um estrondo. “O avião foi andando devagarinho e escorregou . Eu cheguei a ver duas pessoas saindo de dentro dele, aí depois chegou ajuda”, conta Daniela.

Reportagem: Natália Oliveira e Queila Adiadne/O Tempo

