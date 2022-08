Avião faz pouso emergência em rodovia e pega fogo nos EUA

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente ao fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (9).

Durante a tentativa de pouso, a aeronave se choca contra a pista e atinge um caminhão que passava no local, segundo informações da patrulha rodoviária da Califórnia.

Um vídeo obtido pela canal de notícias americano KTLA mostra o momento exato do acidente (veja no vídeo abaixo):

De acordo com as autoridades, o monomotor Piper Cherokee sofreu uma falha no motor quando se dirigia ao Aeroporto Municipal de Corona e fez um pouso de emergência.

“O piloto alegou que teve problemas no motor ao tentar descer no aeroporto municipal de Corona”, disse o capitão Levi Miller para a KTLA.

O piloto, Andrew Cho, disse que conseguiu evitar uma tragédia devido ao treinamento que ele recebeu. “Se você não entrar em pânico, vai saber o que fazer”, disse à imprensa local.

Os dois passageiros da aeronave e as três pessoas que viajavam no caminhão ficaram ilesos.

[G1]