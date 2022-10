Avião da Latam sofre danos na fuselagem após forte turbulência

O voo LA1325E da Latam Airlines Paraguai, que partiu nesta quarta-feira (26) de Santiago, no Chile, para o Aeroporto Silvio Pettirossi de Assunção, no Paraguai, precisou fazer um pouso de emergência na capital paraguaia após enfrentar más condições climáticas.

A aeronave teve danos na fuselagem, o que impactou as operações do voo. Em vídeo que circula nas redes sociais, passageiros gravaram o momento de desespero quando o avião entrou em turbulência.

Antes do pouso de emergência em Assunção, o avião já havia alterado o pouso para o Aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, ciente das más condições meteorológicas da capital paraguaia.

Após a mudança de rota para o aeroporto de Foz do Iguaçu, às 18h43, e diante das melhora das condições climáticas, o voo seguiu destino para Assunção, quando começou a turbulência.

A Latam informou à CNN que apesar do susto, nenhum passageiro e tripulantes ficaram feridos, e que todos foram atendidos quando chegaram ao Paraguai.

A companhia aérea também informou que está colaborando com a investigação das autoridades competentes sobre o incidente.

“Lamentamos a situação vivida por nossos passageiros. A LATAM Airlines Paraguai está em contato com todos os clientes deste voo para prestar o apoio necessário”, finalizou em nota.

