Auxílio Emergencial terá novo calendário enviado pelo WhatsApp; confira

Além da antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial de 2021, a Caixa anunciou que as datas referentes ao novo calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial serão divulgadas em breve, por meio de mensagens no WhatsApp dos beneficiários. A tabela de saque e pagamento das próximas parcelas benefício será enviada gratuitamente por um perfil oficial da Caixa Econômica Federal “nos próximos dias” conforme presidente da entidade, a medida que o pagamento da quarta parcela tenha início.

O novo cronograma de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial de 2021 começa amanhã, sábado, 17 de julho, com depósito do benefício nas contas digitais do público geral. A liberação do direito ao saque ocorrerá a partir do dia 2 de agosto, onze dias antes do previsto. Beneficiários do Bolsa Família receberão a nova parcela na segunda-feira, 19, com depósito, já com direito a saque, do auxílio para aqueles com Número de Identificação Social (NIS) igual a 1.

Medida não interfere na liberação de saques da terceira parcela do auxílio emergencial de 2021 para público geral, que se encaminha para o fim do processo, com liberação da retira do valor em espécie do benefício para trabalhadores nascidos em novembro. A liberação de saques da terceira rodada de pagamento do benefício seguirá até o dia 19 de julho.

Como será a divulgação do novo calendário?

Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as informações sobre o auxílio emergencial, especialmente sobre o cronograma das próximas parcelas do benefício. Ao todo, 500 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com os envios;

Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos;

O assunto das mensagens automáticas incluem: informações sobre o calendário de crédito na conta poupança digital, o calendário de pagamento ou de saque em dinheiro e demais avisos e comunicados;

Mensagens serão gratuitas, garantindo que mesmo aqueles que não tenham acesso a internet, seja rede móvel ou banda larga, possam receber os informes;

Os comunicados serão enviados a partir de um único número da Caixa de forma automática, ou seja, sem a possibilidade de conversação, sendo utilizado apenas para o envio dos avisos;

A Caixa ressalta que o perfil jamais solicitará qualquer dado ou informação adicional dos beneficiários, utilizando o canal apenas para enviar os informes oficiais, orientando inclusive aos beneficiários, que não respondam a mensagem recebida.

