Auxílio emergencial de R$ 600 será liberado só no fim do mês para inscritos após o dia 11

Quem se inscreveu para ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal e não recebeu ainda o pagamento pode demorar para ser contemplado com o benefício. Isso porque a Dataprev recebeu da Caixa Econômica Federal os cadastros concluídos entre os dias 11 e 17 de abril apenas no último sábado (dia 18). A previsão é que todas as análises sejam feitas e encaminhadas de volta ao banco até a noite desta sexta-feira. Depois disso, a instituição ainda precisará de três dias úteis para processar o crédito. Ou seja, a previsão é que o pagamento só seja liberado a partir da quarta-feira da próxima semana, dia 29.

A representante de bebidas Mika Matsuaka, de 53 anos, não vê a hora de receber os R$ 600 porque, com o comércio fechado, não consegue vender.

— Estou usando o dinheiro que sobrou do mês passado apenas para comprar comida. Não paguei o condomínio, a luz, e ainda tranquei a faculdade que estava cursando.

Segundo a Caixa, após preencher o formulário de inscrição, o cidadão deve aguardar o resultado da avaliação efetuada pela Dataprev, empresa do governo federal responsável por verificar se o trabalhador cumpre todas as exigências previstas na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020.

Como será o pagamento

Se a família for beneficiária do Programa Bolsa Família receberá o auxílio de todos os membros elegíveis da família — até o limite de dois auxílios — por meio do cartão do programa ou por crédito em conta do banco.

Se o interessado estiver inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Ministério da Cidadania, cumprir os critérios para receber o auxílio, mas não for beneficiário do Programa Bolsa Família, o pagamento será feito assim: crédito em poupança da Caixa; depósito em conta do Banco do Brasil; ou abertura automatica de uma conta poupança digital na Caixa (para o caso de pessoas desbancarizadas).

Saque em dinheiro

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e nas unidades lotéricas, o saque em dinheiro vai ser liberado de forma escalonada, seguindo o mês de aniversário do beneficiário:

Nascidos em janeiro e fevereiro – a partir do dia 27 de abril

Nascidos em março e abril – a partir do dia 28 de abril

Nascidos em maio e junho – a partir do dia 29 de abril

Nascidos em julho e agosto – a partir do dia 30 de abril

Nascidos em setembro e outubro – a partir do dia 4 de maio

Nascidos em novembro e dezembro – a partir do dia 5 de maio

