Astronautas da Crew-3 avistaram objeto estranho perto da ISS

Enquanto se aproximavam da Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas da missão SpaceX Crew-3, que foi lançada pela Nasa na última quarta-feira (10), avistaram um estranho objeto flutuando no espaço.

Em um vídeo publicado no Twitter pelo editor-chefe do site NASASpaceflight, o piloto da Crew Dragon Endurance, Tom Marshburn, relata: “Vimos um objeto que parecia uma maçaneta retorcida, embora seja difícil dizer com a distância, em nossa visão central da câmera da esquerda para a direita inferior de nossa visão”. Marshburn também cogitou tratar-se de uma porca.

Crew report seeing an object pass in their centerline camera, could be a nut. SpaceX MCC-X not concerned. That'll make several UFO vids on youtube. 😆 pic.twitter.com/3JvXn6VBKN — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) November 11, 2021

O Controle da Missão SpaceX em solo disse à tripulação que o objeto provavelmente era inofensivo, e o resto do voo transcorreu sem problemas, com a cápsula atracando logo em seguida na ISS, de acordo com o The Washington Post.

Não há nenhuma indicação do que o objeto poderia ser exatamente – embora, muito provavelmente, fosse um detrito de lixo espacial. As informações são do Olhar Digital.

Comentarios