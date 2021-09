Assim como o Uber, a 99 aumenta o valor das viagens em até 25%

A 99 anunciou, nesta segunda-feira (13), o aumento do preço da corrida de seus motoristas em até 25% em mais de 20 regiões metropolitanas do País. A medida veio em resposta à alta do preço da gasolina, que chegou a níveis históricos nas últimas semanas e já passa de R$ 7,00 em três Estados.

O reajuste — que será 10% a 25% dependendo do local — valerá para grandes capitais. Segundo a 99, os novos preços já eram praticados desde agosto e a alta será subsidiada pela empresa.

“O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma, para possibilitar que a população continue tendo acesso a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente. Os reajustes serão subsidiados pela 99”, informou a empresa.

Na sexta-feira (10) passada, a Uber também anunciou um aumento no preço das corridas, que já é válido na região metropolitana de São Paulo.

A empresa não especificou se foi aplicado um reajuste em outras cidades, mas confirmou que tem feito uma revisão geral dos preços considerando os gastos que motoristas enfrentam para trabalhar.

Em 2021, com a inflação em alta e o câmbio desfavorável, o preço do combustível explodiu no Brasil. O valor já supera R$ 7 em municípios de três estados e a taxa média nacional é de R$ 6,007 por litro, o maior preço da história. As informações são do R7.

