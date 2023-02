Artista parintinense está intubado em São Paulo após acidente em galpão de escola de samba

PARINTINS — O parintinense Alexandro Rodrigues, 40 anos, uma das quatro vítimas do acidente acontecido na tarde de quinta-feira (2) na galpão da escola de samba Tom Maior, em São Paulo, está intubado. As informações são do site Parintins Amazonas.

Ele precisou passar por várias cirurgias, que começaram ainda à tarde e só terminaram na madrugada de sexta-feira, dia 3.

Marcos Tavares, irmão de Alexandro, que também é artista, disse que as cirurgias foram consideradas bem sucedidas pela equipe médica. A vítima não teve lesões na cabeça. Uma avaliação do quadro só será possível após as próximas 24 horas.

O acidente

O acidente aconteceu quando a Tom Maior iniciava o transporte de suas alegorias para a concentração do Carnaval de São Paulo.

Na ocasião, os artistas desmontavam um carro alegórico, quando um cabo se rompeu. Segundo artistas que trabalham lá, ouvidos pelo BNC, uma espécie de elevador, uma grua, se moveu e estruturas de ferro os atingiram.

A situação mais grave foi a de Alexandro, que ficou preso nas ferragens, na parte superior da alegoria.

Uma operação delicada e demorada precisou ser feita para tirá-lo dali.

Experiente

Alexandro Rodrigues é experiente. Sua especialidade é o trabalho de serralheria. Trabalha com isso em galpões de bois há mais de 20 anos.

Ele está em São Paulo, trabalhando na Tom Maior, há seis meses.

Horas antes do acidente, ele ligou para a família dele, em Parintins, e informou que estavam se preparando para o transporte das alegorias.