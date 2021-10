Área próxima ao viaduto Lydia da Eira Correa será interditada; confira

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai realizar desvio de tráfego de veículos nas imediações do viaduto Lydia da Eira Corrêa, localizado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. Nos dois próximos finais de semana, trechos da alça superior do viaduto passarão por ajustes promovidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), trajetos de linhas de ônibus que atendem o local também serão alterados.

No próximo final de semana a interdição começará às 14h de sábado, 9/10, até as 5h de segunda, 11/10, e afetará a alça superior do viaduto mais próximo à avenida José Henrique Bentes Rodrigues. Os condutores que se deslocam na avenida Torquato Tapajós, no sentido Centro/bairro e queiram chegar à Estrada do Tarumã deverão seguir pela via até o retorno em frente à empresa Norte Tech, retornando pela avenida Torquato Tapajós para, em seguida, entrar na Estrada do Tarumã.

Em relação aos condutores que se deslocam das imediações do Centro de Treinamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em direção ao Centro ou para a Estrada do Tarumã, devem dobrar à direita na Torquato Tapajós e seguir até o retorno à esquerda em frente à empresa Norte Tech Serviços em Energia e seguir em direção ao Centro e à Estrada do Tarumã.

A interdição deste final de semana também afetará linhas do transporte coletivo. As linhas 011, A055, 324, 326 e 444 que, normalmente, trafegam pelo viaduto, terão que, também, seguir pela avenida Torquato Tapajós até fazer o retorno em frente à empresa Norte Tech e seguir seus itinerários habituais.

Outra interdição ocorrerá entre 14h do dia 16/10, sábado, até as 5h de 18/10, segunda-feira, e afetará o trecho da alça superior do viaduto mais próxima à Estrada do Tarumã. Nesta interdição, os condutores que se deslocam na Estrada do Tarumã em direção à Torquato Tapajós (para acessar a rodovia AM-010) ou à avenida José Henrique Bentes Rodrigues, devem seguir na Torquato Tapajós no sentido Centro e fazer o retorno em frente à empresa Whirlpool.

Na segunda etapa das obras, nos dias, 16 e 17/10, as linhas de ônibus não serão afetadas.

