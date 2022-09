Após apoio a Bolsonaro, Moro vira no Paraná e lidera para o Senado

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) virou o jogo, no Paraná, e assumiu a liderança nas intenções de voto para senador, levando o atual ocupante do cargo, Álvaro Dias (Podemos) para o segundo lugar.

A virada se registra após Moro passar a defender a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem chegou a romper politicamente. Além de declarar voto em Bolsonaro, Moro fez sua campanha produzir “colinhas” em que o nome de Bolsonaro aparece como o candidato do ex-ministro a presidente. O atual presidente lidera com folga as pesquisas de intenção de votos.

Apesar da virada, a situação entre os dois é de empate técnico, de acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas.

No cenário espontâneo, quando o eleitor é solicitado a declinar em quem pretende votar, sem consultar uma lista de candidatos, Sérgio Moro tem agora 17,5% das intenções de voto, contra 15,6% de Álvaro Dias, enquanto Paulo Martins (PL) soma 18,3%, Rosane Ferreira (PV) 4%, Desiree (PDT) 1,6% e Aline Sleutjes (Pros) 1,2%. Os demais não chegam a 1%.

No cenário estimulado, quando uma lista de candidatos é apresentada ao eleitor, Sérgio Moro segue na liderança com 29,8% e Alvaro Dias 27,5%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.540 eleitores em 62 municípios paranaenses, entre os dias 22 e 28 de setembro, e registrou o levantamento no TSE sob nº º PR-04147/2022.

Por Diário do Poder