AO VIVO: Nasa lança missão não tripulada à Lua nesta segunda

Nesta segunda-feira (29), a Nasa lançará a missão Artemis I para retomada do projeto de exploração da Lua.

Sem tripulantes, a missão é a primeira para a volta do homem em solo lunar desde a missão Apollo 17, em 1972.

Espera-se que o foguete Artemis I seja lançado do Centro Espacial Kennedy entre 8h33 e 10h33 ET (9h33 e 11h33 no horário de Brasília), supondo que o tempo esteja favorável.

Com estimativa de durar 42 dias, a espaçonave deve passar o maior tempo já registrado de uma nave para tripulação no espaço.

A missão tem como previsão que em 2025 o homem chegue à Lua , dando inicio a uma colonização no satélite da Terra. “No início, astronautas irão à Lua para passar uma semana, mas, no futuro, integrantes das missões Artemis ficarão um mês ou dois lá. Em algum momento, haverá então assentamentos permanentes”, relatou Jürgen Schlutz, engenheiro aeroespacial da ESA.

