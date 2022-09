Após uma jornada de dez meses pelo espaço, a missão Dart (Double Asteroid Redirect Mission) está prestes a colidir com o asteroide Dimorphos. O impacto está previsto para as 20h14 desta segunda-feira (26). A Nasa vai jogar uma nave de mais de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bi) contra a rocha espacial como um teste de defesa planetária, para ver se conseguiríamos desviar um possível asteroide que estivesse perigosamente em direção à Terra.