André Mendonça será o indicado de Bolsonaro para vaga no STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, será o indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi confirmada ao Diário do Poder pelo líder do governo no Senado, Eduardo Gomes (MDB-TO).

Mendonça deve ser anunciado oficialmente até a próxima quarta-feira (12), data da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, atualmente o decano da Corte.

Ex-advogado-geral da União e atual ministro da Justiça, André Mendonça tem feito visitas a senadores e ministros do STF nos últimos meses, como se estivesse ‘preparando o terreno’ para sua indicação.

Mas apenas nesta quarta o presidente Bolsonaro admitiu durante reunião no Palácio do Planalto que indicaria Mendonça para a vaga de Mello.

