Aleam se une à DPE-AM em favor da imunização em massa da população do Amazonas

Um manifesto assinado pelos vinte e quatro deputados e deputadas estaduais vai ser encaminhado ao Governo Federal, solicitando 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19, para imunização de 70% da população de Manaus e mais sete municípios amazonenses, duramente atingidos pela doença. O pedido, que reforça a solicitação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), foi confirmado pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV), durante reunião com o defensor-geral Ricardo Paiva, na manhã desta quinta-feira (11).

“Neste momento, é preciso união de forças para salvar vidas. O defensor Ricardo nos apresentou uma proposta para que a União destine 1 milhão de vacinas para imunizar a capital Manaus e mais os municípios de Manacapuru, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga. Assim, além de proteger a nossa população, ainda formamos uma barreira sanitária, evitando que o vírus seja levado para outros lugares”, pontuou.

Cidade lembrou ainda que a Casa Legislativa aprovou, no fim do ano passado, o repasse de R$ 50 milhões para a compra de vacinas. Agora, falta a efetivação da aquisição das doses por parte do Poder Executivo. “No ano passado nós (Casa) aprovamos uma emenda coletiva no valor de R$ 50 milhões para a compra de vacinas e a gente precisa que o Executivo realize uma ação para a aquisição do imunizante. No que depender desta Assembleia nós vamos fazer de tudo e buscar soluções para salvar vidas”, finalizou.

Para o defensor público, o apoio da Assembleia Legislativa é de extrema importância para reforçar o pedido junto às autoridades distritais. Ele destacou ainda a ação movida pelo órgão para o Estado ter prioridade nas doses de imunizante, chegando aos 70% da população de Manaus e demais municípios.

“Nós acreditamos que com o apoio dos 24 deputados e deputadas estaduais, chegue até o Governo Federal a importância da vacinação em massa no Amazonas, para evitarmos quem sabe uma terceira onda tão grave, como aconteceu a segunda onda”, ressaltou Ricardo Paiva.

Até a última quarta-feira (10), o Amazonas já havia recebido 555.620 doses de vacina, das quais 172.716 já foram aplicadas. Somente na capital foram 97.843 pessoas vacinadas. O Estado é o primeiro do país no ranking de vacinação, com 4% da população imunizada.

