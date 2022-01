Água tratada com Tarifa Social chega a moradores da Comunidade Coliseu

“Não preciso mais acordar de madrugada ou passar grande parte do meu dia carregando baldes e garrafas. Posso dormir tranquila, pois sei que terei água em casa na hora que eu abrir a torneira. Isso é uma grande vitória”. A fala da dona de casa Ivete Mura, 55, simboliza o sentimento dos moradores da comunidade Coliseu, na zona Leste de Manaus. Dona Ivete reside na região desde que a área começou a ser ocupada, há oito anos. Conseguir água sempre foi um problema para quem mora no Coliseu. Por ter nascido de uma ocupação, a infraestrutura do local foi improvisada e os moradores recorriam a fontes irregulares como cacimbas, igarapés e poços artesianos sem padronização para ter o mínimo de água para o consumo.

Nas últimas semanas, parte da comunidade Coliseu passou a receber água tratada em casa, 24h por dia, graças ao novo sistema de abastecimento regular que está sendo implantado pela Águas de Manaus na região. No total, a estrutura conta com 12 quilômetros de tubulações (redes), que serão interligadas ao sistema hidráulico do Jorge Teixeira e aproximadamente 1200 ligações individuais com hidrômetros e cavaletes. Mais de 6 mil pessoas que moram no Coliseu I, II e III estão sendo beneficiadas com a intervenção.

A terceira etapa do Coliseu, onde dona Ivete reside, já está com as obras concluídas e com os moradores sendo cadastrados e se interligando para utilizar água de forma regular. Somente nesta área da comunidade, foram implantados 5 mil metros de novas redes de abastecimento. As redes implantadas pela Águas de Manaus seguem todos os padrões para que a água possa chegar com qualidade potável até os moradores.

Nas etapas I e II do Coliseu, as obras seguem e tem previsão de serem concluídas até o fim de janeiro. Para isso, uma força tarefa envolvendo 40 colaboradores da concessionária foi montada para atuar exclusivamente no local a partir desta semana, nas diversas frentes de obra que envolvem a implantação de mais 7 mil metros de redes de água.

Vital

Moradora da aldeia Uka Anamã, que abriga 37 famílias indígenas e fica no assentamento Betel, no Coliseu III, a tuxaua Kamila Mura, 33, disse que a chegada da água tratada representa uma mudança profunda no dia a dia da comunidade. “Nós já estávamos condicionados a dedicar parte do dia atrás de água para nossas atividades, a lavar louças e tomar banho de balde… e isso finalmente está mudando para todos. Eu já consigo e adoro tomar um bom banho de chuveiro no fim do dia (risos). Sem água não somos nada. Ela é fundamental para nossa vida”, disse Kamila.

Todos os moradores das comunidades Coliseu I, II e III estão sendo cadastrados na Tarifa Manauara, benefício que concede 50% de desconto no valor das faturas. A empresa também está realizando ações para orientar o consumo consciente na comunidade, incentivando o uso correto da água nas atividades diárias.

Programa + Águas

As novas redes de água tratada da comunidade Coliseu integram as melhorias promovidas pelo programa “+ Águas”. Através do programa, a concessionária vai investir, até o ano que vem, mais de R$ 105,6 milhões para modernizar e expandir o sistema de abastecimento da cidade.

Assim como o Coliseu, mais de 30 áreas da cidade, entre conjuntos e novos bairros, receberão as obras de criação de infraestrutura de água. Esse trabalho envolve a implantação de mais de 260 km de novas redes de água tratada. “Regularizar o abastecimento de locais como a comunidade Coliseu transformam a realidade de quem mora nestas áreas de expansão recente de Manaus e também trazem melhorias para a cidade como um todo. A água tratada traz saúde, dignidade, qualidade de vida e uma série de benefícios para estas pessoas. E ao investirmos em melhorias, também estamos modernizando o sistema de água de Manaus, reduzindo perdas e trazendo mais eficiência. Todos ganham com esse investimento”, disse Thiago Terada, diretor-presidente da Águas de Manaus.

*Com informações da assessoria