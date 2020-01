Agente de trânsito é flagrado aplicando multas irregularmente

Um vídeo que mostra um agente de trânsito de Manaus parado de maneira irregular, na bifurcação da Bola do Produtor, usando um carro descaracterizado e, mesmo assim, multando condutores. O caso gerou revolta nas redes sociais na manhã desse domingo (19).

Nas imagens, o funcionário do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) aparece em um veículo modelo Eco Sport, de cor vermelha. Ele está fardado, com um celular em mãos, estacionado nas proximidades da rotatória da Feira do Produtor, na Zona Leste de Manaus.

Confira o vídeo:

https://amnews.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Agente-De-Transito-Usa-Carro-Descaracterizado-01.mp4 O veículo é notavelmente diferente dos usados pelo IMMU. Ao ser abordado, o agente de trânsito sai do carro estacionado de maneira irregular e reclama do homem que grava a ação. Ele segue dizendo que está trabalhando.

A diretoria de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa, em nota, que vai “instaurar uma sindicância administrativa para apurar as circunstâncias da ocorrência”.

fonte: em tempo

Comentarios