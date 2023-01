Aeronave cai no Aeroporto de Americana

SÃO PAULO — Uma aeronave de pequeno porte com dois ocupantes caiu no Aeroporto de Americana (SP), na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves.

A aeronave pegou fogo após a queda. Ainda segundo a corporação, o passageiro teve uma contusão na perna esqueda e queimaduras de segundo grau nas costas e no braço. O piloto não se feriu.

O homem foi socorrido pelo resgate ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana. A pista do aeroporto foi interditada. Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Polícia Civil também atenderam a ocorrência. A perícia foi até o local.

Segundo a Prefeitura de Americana, que administra o aeroporto, a aeronave que caiu é de modelo “trike”, que é um “ultraleve pendular”, com capacidade para apenas duas pessoas.

A aeronave estava se preparando para o pouso, quando “embicou” e sofreu a queda, a dois metros do chão. O modelo ficou completamente destruído.