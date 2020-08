Advogado troca cadeira por rede de descanso em sessão do TJ-BA

Em mais um daqueles flagrantes que só os longos meses de isolamento social são capazes de produzir, o advogado Marcus Albuquerque apareceu, veja no vídeo, numa sessão virtual da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia deitado no conforto de sua rede.

No vídeo abaixo, pode-se observar a presença das juízas Elena Oliveira e Maria Virginia A. F. Cruz, além do secretário de sessão.

A íntegra está no YouTube e a presença do advogado pode ser vista a partir dos cinco minutos do vídeo. Sua participação é curta, de menos de dois minutos.

Não custa lembrar ao leitor que a onda de casualidade na Justiça começou em abril, quando o ministro Marco Aurélio dispensou a toga e apareceu de camisa polo numa videoconferência do STF.

