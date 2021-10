Acidentes matam quatro romeiros a caminho de Aparecida neste fim de semana

Quatro romeiros que estavam a caminho da basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no município paulista de Aparecida, morreram entre a noite de sábado (9) e a manhã deste domingo (10). Eles foram vítimas de acidentes de trânsito na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um ciclista morreu por volta das 9h de hoje. Ele foi atingido por um veículo enquanto pedalava pelo acostamento da rodovia, no km 95, trecho de Pindamonhangaba.

O carro em questão era dirigido por uma senhora, que, de acordo com a corporação, perdeu o controle da direção, atingiu a bicicleta e também atropelou outras três pessoas que estavam no acostamento. O ciclista veio a óbito no local e um dos romeiros atropelados teve ferimentos graves, precisando ser socorrido pelo Helicóptero Águia.

Já as outras mortes ocorreram entre a noite de ontem e a madrugada. As vítimas foram um policial militar de 47 anos, atropelado em São José dos Campos; um homem de 40 anos que dormiu debaixo de um caminhão para se proteger da chuva, em Caçapava, e foi atropelado quando o motorista ligou o veículo; e uma mulher de 42 anos, atropelada por volta das 4h, também em Caçapava.

No caso desse último acidente, uma outra mulher, prima da primeira, foi vítima do atropelamento. Ela foi socorrida em estado gravíssimo para o Pronto-socorro Regional de Taubaté.

