Acidente na Avenida das Flores deixa quatro feridos graves

Um acidente grave, na Avenida das Flores, em Manaus, deixou feridos, na manhã desta segunda-feira (1º). Quatro pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde em estado grave.

Conforme testemunhas, o motorista de um carro preto trafegava no sentido Centro/bairro, quando perdeu o controle, capotou, invadiu a contramão e atingiu o outro veículo, um Siena vermelho.

O carro atingido ficou destruído. Ele também começou a pegar fogo, mas as chamas foram controladas por outras pessoas que passavam pelo local.

De acordo com a polícia, após a batida, o condutor de um dos veículos foi cuspido para fora do carro, enquanto a condutora do outro ficou presa nas ferragens.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para fazer o resgate dos feridos. Todos foram enviados para hospitais de Manaus. G1