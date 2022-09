Acidente entre ônibus deixa cinco pessoas feridas na Avenida dos Franceses

MANAUS — Um ônibus invadiu uma drogaria na Avenida Desembargador João Machado, conhecida como Avenida dos Franceses, na Zona Oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu após o coletivo atingir um micro-ônibus que faz rota para Distrito Industrial. Cinco pessoas ficaram feridas.

Um vídeo mostra o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que o micro-ônibus saiu de uma via paralela e invadiu a Avenida Desembargador João Machado, que é via principal.

O ônibus, que circulava pela avenida, atingiu a parte da frente do veículo. Com o impacto, o coletivo foi parar na drogaria.

Um carro que estava estacionado em frente à drogaria também foi atingido. Moradores da região informaram que cinco pessoas ficaram feridas após o acidente.

O proprietário da drogaria, Luiz Ricardo Batista, de 41 anos, ainda contabiliza os prejuízos, mas disse estar aliviado. Na avaliação dele, o acidente poderia ter sido pior se o ônibus tivesse invadido um posto de combustíveis que fica ao lado da farmácia. “Ainda bem que não pegou nenhuma vítima. Não teve nada disso. Foram só bens materiais”, disse. Empresa e Sinetram apuram o caso

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que, junto com a empresa Via Verde, está apurando as circunstâncias e analisando as imagens do acidente. “Até o momento, o sindicato não tem informações de vítimas lesionadas”.

Por g1