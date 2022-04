Acidente deixa vários passageiros feridos na BR-230, em Humaitá

Um ônibus do transporte particular saiu da pista e tombou na BR-230 no sábado (2), na altura do KM 40, próximo ao distrito de Matupi, em Humaitá. O veículo saiu de Apuí com destino a Porto Velho, em Rondônia.

No ônibus estavam 20 passageiros e seis deles ficaram feridos e precisaram receber atendimento no Hospital Regional de Humaitá.

Dentre as vítimas estavam uma gestante que ficou ferida no rosto e uma criança. Outra mulher sofreu fratura no braço. Eles precisaram ficar internados em observação no hospital.

Já os outros três tiveram apenas ferimentos leves. Ambulâncias de Humaitá foram enviadas ao local para ajudar no socorro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local. Não há informações sobre o restante dos passageiros.

Fonte: PMS