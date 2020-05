Zona Leste segue com atendimento itinerante do Cartão Cidadão

Até a próxima sexta-feira, 22/5, os moradores da zona Leste podem ter acesso, grátis, à primeira via do Cartão Cidadão, modalidade que permite o pagamento da passagem de ônibus, por meio do cartão, carregado com créditos. O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, dentro de um ônibus adesivado com imagens do cartão, estacionado ao lado do supermercado Baratão da Carne, localizado na rotatória do Produtor, no trecho da avenida Autaz Mirim.

O pagamento da passagem no transporte coletivo por meio de cartão é uma das recomendações da Prefeitura de Manaus, para barrar a propagação do novo coronavirus, pois evita que o passageiro use cédulas dentro do ônibus. Além dessa medida, o prefeito Artur Virgílio Neto decretou no último dia 11.5, que os usuários devem usar máscaras para entrar nos ônibus.

“O prefeito Artur Virgílio Neto está incansável na adoção de medidas que ofereçam mais qualidade e segurança aos usuários de ônibus. Além das máscaras dentro dos coletivos, o uso do Cartão Cidadão é mais uma estratégia para impedir a contaminação pela Covid-19. Pagando a passagem com o cartão, o usuário evita o manuseio de dinheiro, contribui para mais rapidez no embarque e acaba com os conflitos de troco”, explica o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

O atendimento dentro do ônibus do Cartão Cidadão segue todas as medidas de segurança, exigidas em virtude da pandemia da Covid-19, com atendentes utilizando máscaras de proteção e luvas. A ação itinerante, coordenada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), será ampliada para todas as zonas da cidade.

“O atendimento itinerante faz parte dos esforços do Sinetram, para aumentar o uso do cartão PassaFácil, facilitando o acesso às pessoas que não podem se deslocar aos postos de venda. A cada semana, o atendimento é feito em um local diferente”, destaca o presidente interino do Sinetram, Marco Aurélio Feitosa.

Os interessados em obter o Cartão Cidadão deverão se dirigir ao ônibus do atendimento itinerante, portando RG e CPF. A primeira via do cartão é entregue na hora, e sem custos ao usuário. Após adquirir o cartão, os usuários poderão comprar os créditos necessários e fazer a recarga em 350 pontos de vendas, divulgados no site sinetram.com.br.

O atendimento itinerante faz parte das medidas da intervenção decretadas pela Prefeitura de Manaus que, entre elas, incentiva o uso prioritário do cartão eletrônico, já utilizado por estudantes e por, aproximadamente, 400 mil usuários do transporte coletivo de Manaus. Além dessa ação, a intervenção financeira junto às empresas de transporte equilibra e permite maior transparência no fluxo de receitas do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros de Manaus.

