Yomara Lins é a primeira mulher no comando da Prefeitura de Manaus

MANAUS — A vereadora Yomara Lins (PRTB) assumiu, na sexta-feira (17), a Prefeitura de Manaus. Essa é a primeira vez na história da capital que uma mulher vai ocupar o cargo de prefeita.

Yomara é a primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e assumiu o cargo em razão da viagem do prefeito David Almeida.

Segundo a Lei Orgânica do município de Manaus, com a ausência do prefeito, o vice Marcos Rotta, deveria assumir o cargo e, consequentemente, na sua ausência, o presidente da CMM.

No entanto, tanto Rotta, quanto o vereador Caio André, chefe do legislativo municipal, também viajaram no feriado de Carnaval.

A Prefeitura não informou por quanto tempo deve perdurar a ausência de Almeida e Rotta.