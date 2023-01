Wilson Lima participa hoje de reunião com Lula

MANAUS — O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), confirmou presença na reunião desta segunda-feira (9), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o fórum de governadores. A reunião acontece às 18h no Palácio do Planalto.

Lula quer mostrar aos chefes do Executivo estaduais a situação em que se encontra a sede do governo federal e demonstrar que, mesmo com os danos causados pelos atos criminosos, as ações não vão ser paralisadas.

O presidente da República também convidou os prefeitos das capitais brasileiras. No caso de Manaus, o prefeito David Almeida (Avante), por meio de sua assessoria, informou que não poderá participar da reunião, com Lula, em Brasília.

Foi Helder Barbalho, governador do Pará e presidente do Consórcio Amâzonia Legal, quem sugeriu aos chefes dos demais estados a realização da reunião com o presidente Lula o que foi aprovado pelo fórum de governadores. O compromisso consta na agenda oficial do presidente da República.

Iremos a Brasília para reunião com o presidente Lula e os presidentes dos demais Poderes, para que possamos, juntos, dialogar sobre a situação atual do país e as medidas necessárias contra os atos terroristas de hoje, afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT-CE).

Após os episódios de depredação, governadores colocaram as forças de segurança locais à disposição de Lula. O Pará, por exemplo, deve enviar 60 policiais, que chegam a Brasília nesta segunda.

Em manifestação nas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) escreveu:

O fórum dos governadores se reuniu na noite deste domingo (8) e emitiu nota em que reafirma indignação e repúdio diante dos atos golpistas, terroristas ocorridos em Brasília que afrontam a nossa Constituição. Os governadores expressam toda a solidariedade e o apoio às medidas tomadas pelo presidente Lula, pelos demais chefes de Poderes e reafirma seu compromisso em defesa das instituições, colocando à disposição as forças de segurança nos estados para somar no restabelecimento da ordem e da paz, disse a governadora do Rio Grande do Norte pelo Twitter.

Ainda segundo Fátima Bezerra, o pedido de reunião incluiu os ministérios competentes e os demais Poderes. “A hora é de se unir em defesa da democracia!”, ressaltou.

Outros compromissos

A agenda do presidente Lula, nesta segunda-feira, começou às 9h com reunião no Palácio do Planalto. Ele recebeu a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira (PP-AL) e o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB- PB).

À tarde, constam na agenda de Lula telefonemas do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que devem prestar solidariedade a Lula.

(BNC AMAZONAS)