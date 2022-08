Wilson Lima escolhe Tadeu de Souza como seu vice

Na noite desta terça-feira (2), através das redes sociais, o governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou seu vice na disputa pela reeleição. O escolhido foi Tadeu de Souza (Avante), ex-secretário da Casa Civil do município de Manaus.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), ficou com a responsabilidade de escolher quem ocuparia a vaga de vice na chapa majoritária com Lima. “Isso reforça o nosso compromisso com o prefeito David Almeida, com o povo de Manaus e o povo do Amazonas”, destacou o chefe do excecutivo estadual em um trecho do vídeo.