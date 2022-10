Wilson Lima diz que está disposto a conversar com Lula pelos interesses do AM

MANAUS — O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), disse que está disposto a conversar com o presidente eleito do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), pelos interesses do povo amazonense. Lima foi reeleito com quase 57% dos votos, e Lula eleito com 51%.

Lima é aliado declarado do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL), que também perdeu a eleição no Amazonas. O candidato do PL só ganhou em quatro cidades, enquanto Lula liderou em 58 municípios do Amazonas.

Em coletiva de imprensa, o governador reeleito do estado disse que vai continuar apoiando Bolsonaro, mas que pretende conversar com o novo presidente.

“Eu sigo aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas eu fui eleito governador do estado do Amazonas. Todo aquele que é eleito pela maioria da população, pelo desejo do povo. Para defender o estado do Amazonas eu não tenho dificuldade de conversar com quem quer que seja. Todo mundo sabe que eu sou governador do diálogo, principalmente se tratando dos interesses do povo do Amazonas”, disse.

Logo após a coletiva, Lima discursou para apoiadores em uma casa de shows na Zona Oeste de Manaus. Ele estava acompanhado do vice eleito, Tadeu de Souza; do prefeito de Manaus, David Almeida e de deputados que o apoiam.

Na ocasião, o governador disse que vai continuar trabalhando em função do povo e alfinetou o candidato derrotado, Eduardo Braga (MDB).

“É daqui para melhor, daqui para frente. O que aconteceu hoje é a certeza de que o povo do Amazonas não quer mais olhar para trás, que o povo vai continuar olhando para frente. Por isso meus irmãos, minha gratidão a cada um de vocês, que estiveram empenhados nessa caminhada. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar caminhando”, finalizou.

POR G1