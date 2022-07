Wilson Lima cresce e empata com Amazonino Mendes, segundo pesquisa Real Time Big Data

Pesquisa quantitativa divulgada pela Real Time Big Data mostra o atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), empatado tecnicamente com o candidato e ex-governador, Amazonino Mendes (Cidadania), ambos com 28% das intenções de voto. Em terceiro lugar, figura o emedebista Eduardo Braga com 17%. Na sequência, tecnicamente empatados, aparecem os candidatos Ricardo Nicolau (SD), 5%, Henrique Oliveira (Podemos), 3%, Carol Braz (PDT), 2%, e Marcelo Amil (PSOL), com 1%. Brancos, nulos e indecisos somam 24%.

Na pesquisa espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos –, Wilson Lima e Amazonino Mendes também aparecem tecnicamente empatados com 15%. No entanto, os números de brancos, nulos e indecisos são mais expressivos, totalizando 60%.

O levantamento também mostra que a gestão de Lima tem 41% de aprovação e 53% de desaprovação. Seu governo é avaliado como regular por 33% dos entrevistados, péssimo para 22%, e bom para 19%. Outros 17% avaliaram como ruim e 8%, como ótimo.

“O cenário para o governo do Amazonas está indefinido. A avaliação da população se reflete na intenção de votos. Há uma tendência de se comparar a gestão atual Lima com a do ex-governador Amazonino”, diz Lucas Thut Sahd, diretor da Real Time Big Data.

O cenário para o Senado mostra Arthur Virgílio Neto (PSDB) na dianteira com 24%, Omar Aziz (PSD), com 19%, Coronel Menezes (PL), com 16% e Luis Castro (PDT), com 10%.

A pesquisa entrevistou por telefone 1.500 eleitores do Amazonas, entre os dias 23 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número AM-02872/2022.

