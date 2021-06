Whindersson faz novas tatuagens no rosto e fãs se preocupam

Whindersson Nunes surpreendeu seus fãs ao aparecer com novas tatuagens no rosto. Afastado das redes sociais desde a morte do primeiro filho, João Miguel, o humorista surgiu, nesta terça-feira (15), em fotos compartilhadas pela tatuadora Bruna Martins, mas o semblante triste do artista preocupou seus admiradores.

“O Whindersson fez um post mostrando as tatuagens que ele fez no rosto e a única coisa que conseguiu me chocar foi o semblante dele”, escreveu uma seguidora no Twitter.

o Whindersson fez um post mostrando as tatuagens que ele fez no rosto e a única coisa que conseguiu me chocar foi o semblante dele… — Millena a Arruda (@millenaarruda18) June 16, 2021

“Aí cara, ver o Whindersson com essas tatuagens no rosto me surpreendeu, ele está tão exausto e triste, eu espero que ele fique bem e que o sol volte a brilhar pra ele logo”, comentou outro fã sobre o ator.

aí cara, ver o whindersson com essas tatuagens no rosto me surpreendeu, ele está tão exausto e triste, eu espero que ele fique bem e que o sol volte a brilhar pra ele logo 🙁 — ni ◟̽◞̽ (@nikollywt) June 16, 2021

“Estou tão triste pelo Whindersson. Ele ajudou tanto manaus durante aquela crise do oxigênio. ele não merece passar por nada disso. queria tanto fazer algo por ele do jeito que ele fez pelo nosso povo. Af, que raiva dessa vida”, disse uma terceira.

tô tão triste pelo whindersson. ele ajudou tanto manaus durante aquela crise do oxigênio. ele não merece passar por nada disso. queria tanto fazer algo por ele do jeito que ele fez pelo nosso povo. aff que raiva dessa vida. — valéria (@notvaleriamatos) June 16, 2021 Relembre a depressão de Whindersson Vale lembrar quem em 2019 o piauiense revelou em suas redes sociais que estava passando por uma forte depressão. “Eu queria conversar com meus fãs das antigas… Tive que tomar muita coragem pra vir aqui. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto triste há alguns anos. Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim”, desabafou ele. “Por favor, me perdoem por falar isso, por favor, eu amo vocês demais, demais mesmo, foda-se o dinheiro, os números, mas eu não sinto tanta vontade de viver, me desculpe, eu precisava falar para alguém a não ser a minha esposa que é incrível. Nunca quis tirar a minha vida, nunca, nunca, me perdoe por dizer isso, por favor não me entenda mal, por favor. Eu nunca quis decepcionar minha família, nem vocês, nem minha esposa que tem sido minha rocha, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado, me questionando se eu quebro errado em tentar nunca decepcionar”, completou. À época, o comediante era casado com Luísa Sonza, que disse apoiar muito o ator. “Eu tô aqui pra e por você, ‘bixim’ meu, tudo vai ficar bem… É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pra sempre”, declarou. FONTE: D24AM

Comentarios