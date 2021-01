WhatsApp irá compartilhar dados dos usuários com o Facebook

Demorou, mas aconteceu. O WhatsApp anunciou nesta semana uma atualização em seus termos de uso e vai começar a compartilhar os dados de seus usuários com o Facebook, rede social que também é a dona do mensageiro. A ideia, de acordo com a companhia, é criar mais recursos e melhorar a usabilidade, acrescentando funcionalidade e tornando o aplicativo mais útil.

Entre as possibilidades imaginadas pelo WhatsApp com essa integração está o combate ao spam, com contas sendo compartilhadas entre redes em busca de infratores, e também maiores possibilidades de comunicação com empresas. O mensageiro cita, por exemplo, a possibilidade de receber comunicados sobre compras no cartão de crédito e outras comunicações bancárias pelo aplicativo, algo que hoje acontece pelas tradicionais mensagens SMS.

Além disso, claro, contatos que existem somente no WhatsApp podem se tornar recomendações de amigos no Facebook, ampliando a rede e possibilitando nova forma de comunicação entre eles. O mesmo vale para o contato com empresas, com sistemas de atendimento e interesses em produtos específicos, demonstrados pelo aplicativo, podendo se transformar em propagandas exibidas na linha do tempo.

De acordo com a rede social, as estatísticas de utilização serão compartilhadas com parceiros comerciais e empresas de publicidade e segurança. Por outro lado, o WhatsApp deixa claro que as informações divididas não incluem número de telefone e mensagens trocadas, uma vez que a empresa nem poderia fazer isso devido à recentemente implementada criptografia ponta a ponta, na qual apenas quem envia e recebe a comunicação tem acesso a ela.

Quem quiser, entretanto, pode optar por ficar de fora dessa nova onda. O compartilhamento de informações está sendo implementado pouco a pouco, com grupos de usuários que, caso desejem, podem optar por não terem seus dados divididos entre o WhatsApp e o Facebook. Ao contrário de outras mudanças nos termos de uso, essa exige uma concordância efetiva, que deve ser feita em uma janela própria.

Quando o compartilhamento de dados for ativado para sua conta, em qualquer um dos dispositivos você verá a tela acima, que pede que o usuário aceite a alteração nos termos de uso. Para discordar deles, clique logo abaixo, em “leia mais”, opção que dá acesso à caixa que permite ficar de fora da mudança.

Desmarque a caixa do lado direito e, aí sim, clique em “concordar”. Isso não causará nenhuma mudança no funcionamento da plataforma, impedindo apenas o compartilhamento de dados com o Facebook.

Usuários que aceitarem os termos e depois mudarem de ideia, entretanto, também podem voltar atrás, mas só podem fazer isso nos primeiros 30 dias após o aceite. Para desabilitar a divisão de dados entre o WhatsApp e o Facebook, acesse as configurações do mensageiro e, na opção “Conta”, desmarque a caixa que diz “compartilhar minhas informações de conta”.

FONTE: Canaltech

