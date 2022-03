WhatsApp GB: o que é o app que causou o banimento de usuários

Usuários do WhatsApp GB, uma versão pirata com funções extras do app de mensagens da Meta (ex-Facebook), afirmaram que tiveram as contas bloqueadas e os números banidos pela empresa. O assunto foi um dos mais comentados em redes sociais desde a noite de segunda-feira (21).

As mensagens se dividiram entre defender e atacar quem usa a alternativa ao WhatsApp, que é exclusiva de Android. Alguns argumentaram que o GB é um desrespeito a quem usa o aplicativo oficial, por oferecer funções que não foram liberadas pela desenvolvedora.

Do outro lado, outro grupo defendeu a versão pirata, por ajudar quem deseja mais privacidade.

Para a sorte da maioria dos banidos, a punição é temporária e o próprio WhatsApp divulgou um guia oficial para recuperar a conta.

É um app que se conecta com uma conta de WhatsApp e funciona quase da mesma forma. Mas possui alguns recursos que não estão presentes na versão oficial, focados principalmente em privacidade.

Um dos mais utlizados e elogiados é a possibilidade de retirar o status “online” abaixo do nome do perfil. Outras funções é não exibir mensagens quando o dono da conta está digitando ou gravando áudio.

O recurso mais criticado é não permitir a exclusão de mensagens enviadas para alguém que tenha WhatsApp GB.

Nos últimos anos, a Meta passou a atacar a base de usuários de aplicativos que não são autorizados pela empresa, como o WhatsApp 2 e o Plus

No site oficial do WhatsApp, a empresa ressalta que usar apps piratas é “uma violação” dos Termos de Serviços, e representa o risco de ter os dados pessoais coletados por terceiros.

A boa notícia para a grande maioria dos usuários banidos é que a punição não é definitiva. Então, basta esperar o período de banimento terminar para reativar a conta.

É possível, inclusive, recuperar o histórico de conversas feitas no dispositivo, caso o backup tenha sido ativado. Aprenda o passo a passo abaixo:

1 – Espere seu banimento temporário acabar. O cronômetro mostrará o tempo de espera necessário.

2 – No GB WhatsApp, toque em Mais opções > Conversas > Backup de conversas.

3 – No seu celular, toque em Configurações > Armazenamento > Arquivos.

4 – Encontre a pasta do GB WhatsApp, pressione e segure para selecioná-la.

5 – No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta como “WhatsApp”.

6 – Em seguida, abra a Play Store e baixe o app oficial do WhatsApp.

7 – Abra o WhatsApp e confirme seu número de telefone. Saiba como confirmar seu número de telefone neste artigo.

8 – Na tela que mostra o backup encontrado, toque em Restaurar > Próximo.

9 – O WhatsApp carregará as conversas existentes.

O banimento é também uma forma da empresa avisar sobre o uso de apps piratas, de forma que a reincidência de uma conta pode gerar um banimento definitivo.

Fonte: R7