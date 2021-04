WhatsApp deve fazer mudança nas mensagens temporárias

EUA – O WhatsApp permite o uso de mensagens temporárias em conversas privadas e grupos, há algum tempo. Ao hablitar a função, este recurso do app faz com que as mensagens desapareçam sete dias após o envio.

Mas segundo o WABetaInfo, site especializado em acompanhar o desenvolvimento de novos recursos do WhatsApp, a equipe do app já testa internamente uma mudança que permitirá que o usuário reduza a duração das mensagens temporárias para 24 horas.

Outra mudança recente, esta inclusa na versão 2.21.8.7 Beta para Android, é a capacidade de qualquer membro de um grupo ou conversa habilite as mensagens temporárias. Atualmente, apenas os administradores podem fazer isso.

A nova opção fica em Configurações do grupo / Editar dados do grupo. Um administrador pode definir “quem pode mudar o tópico do grupo, ícone, descrição e mensagens temporárias”: apenas os administradores (como atualmente) ou “todos os participantes”.

