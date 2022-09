WhatsApp deixará de funcionar em iPhones mais antigos em outubro

No próximo mês de outubro o WhatsApp deixará de lançar atualizações e correções de segurança a determinadas versões da sua app para sistemas iOS, pelo que se tiver um iPhone mais antigo talvez queira considerar a aquisição de um dos novos modelos.

Como se pode ver na página de apoio ao cliente do WhatsApp, a app de mensagens apenas será suportada em sistema iOS 12 ou mais recente – o que significa que o iOS 10 e iOS 11, que até agora recebiam atualizações, serão abandonados.

A partir do dia 24 de outubro estas versões do iOS deixarão de receber atualizações, o que significa que com o passar do tempo se tornarão completamente incompatíveis.