WhatsApp apresenta falha na madrugada desta terça-feira

O popular aplicativo de mensagens WhatsApp parou de funcionar em várias partes do mundo nesta terça-feira (25).

As queixas começaram por volta das 4h (no horário de Brasília) e os relatos de normalização, às 6h.

A Meta, dona do WhatsApp, admitiu as falhas, mas disse que o problema já foi resolvido.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens hoje. Nós consertamos o problema e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse um porta-voz da empresa à agência de notícias Reurtes.

O site “Downdetector”, que reúne relatos de falhas em diversos aplicativos e plataformas, registrou um pico de queixas sobre o WhatsApp por volta das 5h, no horário de Brasília (veja na imagem abaixo). Às 5h24, foram 7,8 mil queixas no Brasil. Na Índia, foram 11 mil queixas às 5h50. No Reino Unido, 68 mil.

Não há volume de queixas significativos em relação ao Facebook e ao Instagram, que também pertencem à Meta.

Por G1