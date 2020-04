‘Washington Post’: Bolsonaro é pior líder mundial a lidar com coronavírus

O tradicional jornal americano The Washington Post publicou nesta terça-feira, 14, um editorial que apontou o presidente Jair Bolsonaro como o pior líder mundial a comandar uma reação contra a pandemia do novo coronavírus. Segundo a publicação, o chefe de Estado brasileiro coloca vidas em risco ao minimizar a força da Covid-19.

O texto de opinião assinado pelo conselho editorial do veículo americano tem como título “Líderes arriscam vidas minimizando o coronavírus. Bolsonaro é o pior”. Ao lado do brasileiro estão os presidentes do Turcomenistão, Belarus e Nicarágua, segundo o jornal. O líder deste último não aparece em público há mais de um mês para tratar das questões da crise gerada pela pandemia.

“Quando as infecções começaram a espalhar no país com mais de 200 milhões de pessoas, o populista de direita chamou o coronavírus de ‘gripezinha’ e pediu que os brasileiros ‘enfrentassem o vírus como homem, não como moleques’”, registra o artigo sobre Bolsonaro.

O jornal ainda citou a campanha “O Brasil não pode parar” e as discordâncias públicas entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como exemplos de más condutas do presidente brasileiro. Afirma ainda que o aumento de casos nas últimas semanas e o baixo índice de respeito ao isolamento social em São Paulo durante o feriado da Páscoa podem ser atribuídos em parte à retórica de Bolsonaro.

Por fim, o editorial recomendou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aconselhasse Bolsonaro quanto ao isolamento social. O republicano, que no início se posicionou contra a medida, passou a apoiar ações recomendadas por profissionais de saúde para conter o coronavírus.

“Ele (Trump) poderia fazer um grande favor ao telefonar para Bolsonaro, que é seu aliado político, e pedir que ele faça o mesmo”, conclui o Post.

O Brasil registrou até a manhã desta quarta-feira, 15, 25.684 casos de coronavírus e 1.557 mortes. País mais afetado pela pandemia, os Estados Unidos registram mais de 25.000 mortes.

FONTE: VEJA

