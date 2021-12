Vulcão Semeru entra em erupção e deixa 13 mortos na Indonésia

A erupção do vulcão Semeru, na Ilha de Java, iniciada neste sábado (04), deixou ao menos 13 mortos, de acordo com autoridades locais. Localizado a 3.676 metros acima do nível do mar, o vulcão, na mais alta montanha da ilha, começou a expelir nuvens de cinzas e calor, que recaíram sobre vilas, deixando moradores em pânico. Ao todo, 98 pessoas teriam sido feridas e 902 evacuadas.

A agência indonésia responsável pela mitigação de desastres naturais, a BNPB, ainda procura por mais vítimas na região. A maior parte dos ferimentos causados pela erupção foram queimaduras.

Pessoas que estiveram nas vilas próximas ao vulcão descrevem casas e automóveis soterrados por cinzas, animais mortos e árvores caídas, bloqueando a passagem em estradas. A queda de uma ponte em meio ao desastre estaria dificultando os procedimentos de evacuação e resgate, informou a BNPB. Abaixo, veja uma gravação que mostra uma vila após a passagem da nuvem de cinzas:

Veja vídeo do momento da erupção:

Erupsi

Gunung Semeru

Lumajang Jawa Timur pic.twitter.com/mahEgNeO7s — Agus Susanto III (@cobeh2021) December 5, 2021

O vulcão havia a pouco tempo começado a expelir lava, e as autoridades locais que monitoram a atividade do Semeru haviam alertado os moradores locais para não se aproximarem do monte. O Semeru já havia entrado em erupção em janeiro deste ano, mas não causou nenhuma morte.

A Indonésia tem, ao todo, 130 vulcões ativos. A ilha de Java fica no “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área do planeta onde as placas tectônicas se encontram e erupções vulcânicas e terremotos são uma realidade.

fonte: Agência O Globo

