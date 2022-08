“Vou levar a eficiência da Prefeitura ao Governo do Amazonas”, afirma Tadeu de Souza

“Vou levar a eficiência da prefeitura de Manaus para o governo do Estado”. Esse foi o tom do discurso de Tadeu de Souza, candidato a vice na chapa do governador Wilson Lima, na convenção conjunta do Avante e União Brasil, na noite desta quinta-feira (4/8). O encontro oficializou a chapa e selou o apoio do prefeito David Almeida ao governador na disputa pela reeleição.

“Nos últimos 15 meses, participei das mudanças que o prefeito David Almeida promoveu em Manaus e hoje vivemos numa cidade da qual temos orgulho. E vou emprestar essa eficiência da gestão da prefeitura ao governo do Estado”, destacou o ex-secretário-chefe da Casa Civil de Almeida.

Tadeu de Souza foi um dos principais nomes do governo David Almeida. Comandou a Procuradoria Geral do Município, no início da gestão municipal, e em seguida, ainda em 2021, assumiu a Casa Civil. No cargo, teve papel de destaque na implantação das principais ações, projetos e programas em Manaus.

A gestão eficiente do qual falou Tadeu de Souza tem sido testada com regularidade. Nas pesquisas de opinião, a aprovação da administração municipal está na casa dos 80%.

No seu discurso, o prefeito David Almeida destacou que a aliança com Wilson Lima é pela continuidade de grandes investimentos em Manaus, realizados em parceria com o Estado. Entre eles, o programa “Asfalta Manaus”, para recapeamento de 10 mil ruas nos próximos dois anos; a reforma histórica de feiras e mercados; e garantia do passe livre aos estudantes manauaras.

“Governador, eu serei seu cabo eleitoral. Estamos unidos pelo povo, e falarei a todos a importância da sua reeleição, para a continuação dos investimentos em Manaus e em todo Estado. “Não subestimem a força de um cabo eleitoral”, afirmou David Almeida.

👉 Com assessoria