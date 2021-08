Vôlei: seleção masculina perde para Rússia e vai disputar o bronze

A seleção masculina de vôlei vai disputar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil perdeu para a Rússia por 3 sets a 1 (18-25; 25-21; 26-24; 25-23) e desperdiçou a chance de disputar a quinta final olímpica consecutiva.

O adversário da seleção na decisão do bronze sai do jogo entre Argentina e França, que acontece nesta quinta-feira (5), às 9h (horário de Brasília).

O jogo começou equilibrado e nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem. Na metade do set, o Brasil começou a dificultar o passe dos russos com bons saques e chegou a 16 a 12. O bloqueio da equipe de Renan Dal Zotto também funcionou bem, e o Brasil fechou o set em 25 a 18.

No segundo set, a Rússia entrou mais ligada e logo abriu 4 a 1. O Brasil falhou bastante no ataque e o adversário chegou a 11 a 6. A seleção chegou a se recuperar e diminuiu para 15 a 18, mas os russos fecharam em 25 a 21.

O terceiro set começou com o Brasil melhor na defesa e a seleção fez 9 a 6. A equipe continuou melhor e chegou a ter 20 a 12, mas a Rússia conseguiu uma recuperação incrível e fechou em 26 a 24.

Mais confiante após a virada no placar, a Rússia liderou o quarto set desde o início e chegou a 17 a 15. Com Douglas no saque, o Brasil empatou em 18 a 18, mas os russos fecharam em 25 a 23 e estão classificados para a final.

FONTE: R7