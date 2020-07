Vocalista do Pixote deixa catarro ‘escapar’ durante entrevista no ‘Encontro’

A participação de Dodô, vocalista do grupo de pagode Pixote, não passou despercebida no “Encontro” desta quinta-feira (23). Ele participou do quadro #TBT, em que a apresentadora Fátima Bernardes surpreende seu convidado relembrando um momento ou uma pessoa marcante na sua vida, só que, ao se emocionar e chorar ao vivo, acabou escorrendo catarro do nariz do cantor.

Dodô ficou emocionado após ver fotos do pai e ao secar as lágrimas acabou deixando escorrer bastante catarro ao vivo. Fátima Bernardes não conseguiu disfarçar e acabou soltando um: “Opa!”. Depois disso, ela tentou seguiu a entrevista normalmente, fingindo que nada tinha acontecido. O cantor, por sua vez, passou a fungar o nariz com frequência.

