Virada Sustentável Manaus garante atividades gratuitas no fim de semana

Após a edição do ano passado, que foi totalmente online por conta da pandemia da Covid-19, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus voltará a acontecer no formato presencial neste fim de semana, nos dias 27 e 28 de novembro, sábado e domingo, com atividades gratuitas por toda a capital amazonense. A programação completa está disponível no site www.viradasustentavel.org.br/ manaus.

Essa é a sétima edição da Virada Sustentável de Manaus, co-realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com o Virada Sustentável. O objetivo é levar uma visão inspiradora sobre sustentabilidade para a população por meio de atividades culturais e imersivas em pontos estratégicos da cidade destacando a importância de conservar o meio ambiente.

A programação deste ano acontecerá em quatro locais de Manaus: Marina do Davi, Monte das Oliveiras, Largo São Sebastião e bairro Redenção.

Além disso, também ocorrerá o 2º Fórum Virada Sustentável Manaus, evento complementar à Virada, que acontece entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal da Virada Sustentável e FAS Amazônia no YouTube.

De acordo com a Supervisora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli, há uma grande expectativa para o retorno do evento com a presença de público. “Nós estamos muito ansiosos e acreditamos que a população também para essa volta. Foi uma edição diferente no virtual, ano passado, e poder realizar novamente este grande evento pelas ruas de Manaus é muito especial”, afirma.

Cristine explica também que está sendo preparada toda uma estrutura com medidas de prevenção contra a Covid-19. “Para a programação, pensamos em atividades que não gerassem muita aglomeração, além de ter distribuição de máscara facial e álcool em gel em todos os espaços”, diz.

Programação

As atividades têm início no sábado (27), a partir das 8h, com a Limpeza dos Igarapés na Marina do Davi em parceria com a Remada Ambiental e Igarapés Limpos, às 9h, no Monte das Oliveiras acontece a Oficina de Educação Ambiental com o grupo Soul do Monte. Já no Largo São Sebastião a programação começa com a Feira da FAS, que acontece no local das 8h às 18h, trazendo as já tradicionais atividades de apresentações, oficinas e vendas. No espaço, às 10h, haverá apresentações de teatro para crianças com Mel Angeoles, aulas de yoga, às 16h, e performances musicais do grupo Curumim na Lata, marcada para às 18h30, e da cantora Márcia Novo, às 19h30, encerrando a programação do dia.

No domingo, as atividades terão início às 10h e acontecem no bairro Redenção, divididos nas sedes do Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (REUSA) e Transformação, na Rua São Vicente.

Sede Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (REUSA)

Às 10h, acontece a entrega e inauguração do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos sólidos. No mesmo local, às 14h, será o momento da “Oficina de Papel Semente” e, às 15h, acontece a “Oficina de Compostagem”.

Sede Transformação

No local, a programação começa às 10h com o Espaço Kids, que terá apresentações de Mel Angeoles e espaço Pequenos Curupiras da FAS. No período da tarde, a partir das 14h, é a vez da oficina “Vamos Falar de Política”, com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Politize, e se encerra com as atividades da “Oficina de troca de pneu em bicicleta e noções básicas de manutenção e comportamento”, liderado pelo Movimento Pedala Manaus, às 16h.

Rua São Vicente

O local receberá intervenções artísticas, a partir das 14h, com diversas apresentações no palco montado no local e ações voltadas para as crianças realizadas pelo Conselho Criativo da FAS.

A cerimônia que marcará o encerramento das atividades e o lançamento do 2ª Fórum da Virada Sustentável Manaus será apenas para público convidado e acontece às 19h, no Palácio Rio Negro, com apresentações artísticas de Celdo Braga, da Orquestra de Violões e a performance Uýra Sodoma, A árvore que anda.

Fórum online

Seguindo para o ambiente virtual, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, no canal “Virada Sustentável”, no YouTube, acontece o “2º Fórum da Virada Sustentável Manaus”, que trará para o ambiente online a interação já presente no evento presencial.

O fórum terá um painel por dia para debater os temas: urgência climática e Amazônia, clima, pagamentos por serviços ambientais hídricos no Estado do Amazonas, economia circular e diversidade, com a participação de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, grupos independentes, entre outros.

Comentarios