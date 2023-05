Vídeo registra robô “desmaiando” após trabalhar até a exaustão

Os robôs estão cada vez mais sofisticados e, no atual cenário, parece ser uma realidade que as máquinas irão substituir muitos trabalhadores humanos. Deixando de lado a possível distopia, o curioso é que eles também estão “desenvolvendo” comportamentos tipicamente humanos.

Desde que uma demonstração do robô Digit, da Agility Robotics, viralizou nas redes sociais, já sabemos que as máquinas podem desmaiar de exaustão, merecem jornadas limitadas de trabalho e precisam descansar.

Sim, estamos forçando uma humanização que não existe no robô Digit, mas é irresistível não aproximá-lo dos humanos, após a demonstração pública que fugiu do que é esperado de uma máquina: a precisão. Pelo menos, quando pensamos em robôs, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de nunca precisar de descanso, nem mesmo da pausa para o cafézinho. Inclusive, esta não é a primeira vez que um robô foi publicamente criticado por desempenhar “mal” suas funções.

Nas imagens que ganharam as redes sociais, é possível assistir o bípede removendo caixas de uma prateleira e as colocando numa esteira, como se fosse um funcionário de depósito. Tudo ia bem até que as pernas da máquina perdem a força e o robô despenca no chão, como se tivesse sido abruptamente desligado. Nos últimos segundos do vídeo, o invento permanece estatelado no chão, sem se mexer.

A seguir, tire as suas próprios conclusões sobre o robô que chegou até a exaustão:

Video of a robot collapsing in a scene that seemed to fall from tiredness after a long day’s work… pic.twitter.com/EFw8giecrM — Fascinating As Fuck (@moistonig) April 11, 2023

Quando o robô “desmaiou” pela primeira vez?

Embora a empresa não tenha confirmado a veracidade das imagens, tudo leva a entender que o episódio de “desmaio” ocorreu durante a feira internacional de logística Promat 2023, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 23 de março. É o mesmo cenário que pode ser observado nas imagens divulgadas oficialmente pela Agility Robotics no evento:

Conhecendo o robô-trabalhador Digit

Vale mencionar que, segundo a empresa desenvolvedora, o Digit é o primeiro robô multifuncional feito para o trabalho de logística, podendo atuar em espaços desenvolvidos prioritariamente para pessoas, como armazéns e centros de distribuição. Em tese, devem ocupar funções bastante associadas com lesões, ou seja, os acidentes do trabalho.

“Com as questões trabalhistas de logística, como alta rotatividade, esgotamento e lesões continuando a aumentar, acreditamos que a Digit seja o futuro do trabalho”, defende Damion Shelton, cofundador e CEO da Agility Robotics, em comunicado anterior ao incidente. “Estamos ansiosos para que a Digit aumente a força de trabalho, assumindo as tarefas ‘enfadonhas, menores e perigosas’ e permitindo que as pessoas se concentrem em trabalhos mais criativos e complexos”, completa.