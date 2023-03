Vídeo registra queda de avião em rio de Roraima após pane no motor

O piloto de um avião precisou fazer um pouso de emergência no rio Cauamé, localizado em Boa Vista, Roraima. O incidente, que foi registrado no último sábado (25), não deixou feridos.

Um vídeo feito por por uma das passageiras que estava a bordo do avião bimotor mostra os instantes que antecederam o pouso de emergência, assim como o momento exato em que a aeronave toca a água.

Avião faz pouso forçado em rio pic.twitter.com/T6VhuPd30O — Igembeald (@igembed) March 27, 2023

No início da gravação o piloto pergunta se todos os passageiros estão de cinto, e alguns segundos depois ele comunica que vai pousar no rio. Logo em seguida é registrado o impacto com a água, e o condutor tenta tranquilizar as outras pessoas.

“Tá de boa, tá de boa. Sem desespero, não tem desespero. Está de boa, tudo em paz”, exclama. No final do vídeo, é possível escutar o piloto dizendo que “o motor esquerdo apagou”.

O incidente no bairro de Paraviana, Zona Leste de Boa Vista, aconteceu por volta das 15h30 e, além do piloto, outros quatro pessoas adultas estavam na aeronave. O bimotor decolou do Aeroporto Internacional da capital de Roraima.