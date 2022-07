Vídeo registra incêndio atingindo 220 barracos de comunidade em São Paulo

Um incêndio atingiu cerca de 220 barracos da comunidade Morro do Piolho, na manhã deste sábado (9), no Campo Belo, zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 19 viaturas para atender a ocorrência. Cerca de 51 profissionais da corporação atuaram no combate às chamas, divididos em três frentes: Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Gutemberg e Rua Cristóvão Pereira.

Enquanto atuava no local, o Corpo de Bombeiros atendeu uma vítima: ela tinha ferimentos leves em membro inferior, por ter tropeçado em um objeto, e foi encaminhada ao Hospital da Santa Casa de Santo Amaro. Outra pessoa foi avaliada e liberada; segundo a corporação, recusou antedimento e também tinha ferimentos sem relação direta com o incêndio.

Um vídeo compartilhado no Facebook mostra as chamas na comunidade e a fumaça gerada por elas. Populares observam próximos a uma viatura dos bombeiros.

Fonte: SBT News