Vídeo que circula na internet é de operação do Gaeco e não de facção criminosa em ação, informa SSP-AM

Um vídeo que circula nas redes sociais desde domingo (27) mostra dois homens encapuzados e fortemente armados com fuzis na rua Lagoa Grande, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A cena foi amplamente divulgada como uma ação de facções criminosas, mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) esclareceu que o registro é de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Em nota, o MPAM informou que as imagens que circulam nas redes sociais revelam atuação da instituição com o objetivo de apurar e resgatar uma vítima supostamente em poder de um membro de organização criminosa.

Os fatos não foram divulgados porque envolviam uma menor de idade. A adolescente se encontra bem, entregue aos seus familiares, e o envolvido foi encaminhado para uma delegacia, e adotadas as providências legais.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ PMS