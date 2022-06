Vídeo: PM atira nas costas de torcedor rendido durante jogo

GOIÁS — Um policial militar de Goiás foi flagrado atirando com balas de borracha nas costas de um torcedor que já estava rendido em Mozarlândia, no noroeste de Goiás. O caso ocorreu no último domingo (12) após jogo entre os times do Mozarlândia e do Aruanã, que foi realizado no Estádio Municipal Alício Camões de Araújo.

Nas imagens, é possível ver que o homem estava de costas com as mãos na cabeça quando foi atingido duas vezes pelo agente. No momento dos disparos, outras pessoas são vistas caminhando pelo campo.

Os tiros foram disparados a uma distância curta, de menos de cinco metros, segundo relato dos torcedores. O homem estava na arquibancada, enquanto o policial permanecia no gramado. Eles estavam separados por um alambrado. A vítima ficou com as costas feridas, mas não quis registrar boletim de ocorrência.

Ao R7, a PM afirmou que um processo administrativo disciplinar foi aberto para apurar as circunstâncias do fato envolvendo policiais militares do Comando do Policiamento Especializado (CPE). A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Mozarlândia, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.