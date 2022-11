VÍDEO: Pilotos de aviões avistam ‘luzes não identificadas’ durante voo em Porto Alegre

Luzes não identificadas vistas no céu de Porto Alegre na noite de sexta-feira (4) e de sábado (5) despertaram curiosidade neste final de semana.

Em um dos casos, registrado em vídeo pela Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho, o piloto do voo 3406, da LATAM, que decolou de Guarulhos (SP) com destino a Porto Alegre, pergunta, por volta das 23h de sábado, à controladora de tráfego:

“Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul?”.

A controladora diz que não recebeu nenhum “reporte”, termo usado na avaliação para relatos de eventos de segurança operacional. E o piloto prossegue:

“Tem umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três”, diz.

O diálogo se encerra com a controladora sinalizando que registraria a situação, mas que nada tinha sido relatado ainda, e o piloto falando que outros aviões já haviam percebido as luzes antes.

No total, entre 22h50 e 23h10, quatro voos comunicaram à Central de Tráfego terem percebido luzes estranhas no céu: o 4248, o 3140 e o 4407, além do 3406, das companhias Azul e LATAM. Em todos os casos, as luzes acendiam, se moviam e apagavam, mas não prejudicavam o tráfego.

Já é possível dizer o que são essas luzes?

Para tentar entender o que poderiam ser essas luzes, o g1 conversou com o Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, cidade distante cerca de 80 quilômetros da Capital. O responsável pelo espaço, Carlos Jung, que também é coordenador do curso de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e diretor da Região Sul da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), disse que, em seus registros, não encontrou nada estranho na noite de sábado, mas na noite de sexta, sim.

“Encontrei algo na direção da Lagoa dos Patos, às 23h22min, não identificado mesmo”, diz ele.

“Atribuo à reflexão difusa de luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por holofote de luz ou até algum objeto. Não é incomum”.

As luzes de sexta foram vistas pela equipe do voo 4248, da Azul, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre, por volta das 23h. Piloto e comissário teriam visto elas se movimentando na direção à Lagoa dos Patos, mesmo local onde foram vistas as luzes de sábado.

Questionada sobre o assunto, a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Salgado Filho, respondeu que não registrou nada a respeito. As companhias aéreas também não notificaram a Fraport sobre as luzes.

