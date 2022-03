Vídeo: Personal trainer flagra esposa transando com morador de rua no carro

Um homem em situação de rua de 48 anos foi espancado por um personal trainer no Jardim Roriz, em Planaltina (DF). O agressor teria visto a esposa com o desconhecido, sem roupas, dentro de um carro, na última quarta-feira (9). Em sua defesa, ele disse que pensou que a mulher estaria sendo vítima de um estupro. O homem teve que ser socorrido, bastante machucado, a um hospital local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança da rua. Por volta das 22h30 o personal trainer Eduardo Alves, 31, se aproxima do carro da esposa. Ele bate na lataria várias vezes, até que consegue abrir a porta, tira o homem que vive em situação de rua de dentro e o agride repetidas vezes. O homem sai sem roupas e é novamente espancado.

Relacionadas

Nas imagens seguintes, é possível ver que a esposa, de 33 anos, se ajoelha no chão e é contida pelo personal trainer. Outras pessoas aparecem em cena e tentam acalmar o casal, que foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital da cidade com vários ferimentos, principalmente no rosto.

Na delegacia, Alves informou ainda que a mulher vinha apresentando problemas psicológicos, e que na data do ocorrido, saiu com a mãe dele.

“Ele (Eduardo) relatou que, após ajudar um morador de rua em Planaltina, as mulheres (mãe e esposa) haviam se separado. Ele procurou pela esposa e ao avistar o carro estacionado, imediatamente se aproximou, momento em que viu a mulher com um homem, tendo relações [sexuais]. Nesse momento entrou em luta corporal com o acusado, pois, acreditava que ela estava sendo estuprada. A delegacia apura o caso”, disse a Polícia Civil, por meio de nota encaminhada ao UOL.

O delegado responsável pelas investigações disse que o caso segue sob sigilo e preferiu não dar mais detalhes. As investigações devem esclarecer se houve ou não violência sexual no contexto do crime.

O casal apagou os perfis de ambos nas redes sociais. Uma foto obtida pela reportagem mostra a mulher entregando uma Bíblia para o homem em situação de rua horas antes do ocorrido.

O personal trainer não está preso e a mulher está internada em um hospital particular. Segundo a advogada do casal, o personal agiu “por legítima defesa”.

“O casal está muito abalado com tudo o que aconteceu. Não só os dois, mas o restante da família. Não foi uma relação consensual, como a mídia divulgou. Mas o marido está prestando todo o apoio para ela”, disse a advogada por telefone.

👉 UOL