Vídeo mostra criança de 5 anos sendo atingida por tiro na cabeça

DA REDAÇÃO – Em Macapá, a polícia identificou como Flávio Ferreira Teodoro o homem que atingiu com um tiro na cabeça a pequena Ana Júlia Pantoja, de 5 anos, no final da tarde de quarta-feira (15) na Baixada do Ambrósio, em Santana.

O autor dos disparos havia sofrido um ataque há cerca de dois dias e na tentativa de se vingar dos rivais acabou atingindo a criança.

O local do ocorrido é conhecido como uma área que delimita os territórios entre as duas facções criminosas ali existentes.

A pequena Ana Júlia estaria voltando de um comércio onde teria ido comprar uma fatia de bolo e quando caminhava na passarela tombou sem vida com um tiro certeiro na cabeça.

Por tratar-se de crime contra um menor, o caso será investigado pela Delegacia da Infância e Juventude (DIJ). O acusado pelo crime ainda está foragido, mas a polícia afirma que deverá prendê-lo nas próximas horas.

